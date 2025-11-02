Omaggio a Gigi Proietti su Rai5

Rai Cultura rende omaggio a Gigi Proietti, a 85 anni dalla nascita e nel quinto anniversario della morte, proponendo domenica 2 novembre 2025 alle ore 21.21 su Rai5 “Gigi, che spettacolo”.

Un programma di Angelo Mellone, Pino Strabioli, Matteo Catalano, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e con il contributo amichevole di Alessandro Fioroni.

La regia è di Gian Marco Mori.

Tra le testimonianze degli indimenticabili momenti vissuti con Proietti, quelle di Renzo Arbore, Fiorello, Renato, Zero, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Corrado Augias, Flavio Insinna, Pier Francesco Favino, Marco Giallini, Nicola Piovani, Nancy Brilli, Virginia Raffaele.

Il loro racconto è alternato ad alcuni dei momenti più belli di spettacolo degli ultimi due show televisivi che hanno avuto Gigi Proietti come protagonista principale: “Cavalli di battaglia”, andato in onda nel 2017 dal Teatro Verdi di Montecatini, e “Matera 2019”, la cerimonia-evento della città lucana come Capitale Europea della Cultura.

Ad alcuni momenti del programma fa da scenario il Globe Theatre di Villa Borghese a Roma, la “creatura” a cui Gigi Proietti era legatissimo, il luogo in cui, come Direttore Artistico, negli ultimi 17 anni aveva proposto tragedie e commedie del periodo elisabettiano, molte legate ai capolavori di William Shakespeare.