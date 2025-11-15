Purchè finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua – Rai Premium

Per la serie “Purchè finisca bene”, su Rai Premium sabato 15 novembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film commedia “Diversi come due gocce d’acqua“.
La regia è di Luca Lucini.
Purchè finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua
Gaetano, giovane rampollo di nobile famiglia partenopea, è in procinto di partire per Francoforte dove lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio, convinto di sapere quale sia il bene del ragazzo, che non riesce a opporsi.
Ma, quasi ad assecondare un desiderio inconscio, un incidente compromette la partenza del ragazzo: Gaetano investe la bella Sharon, di estrazione assai più umile ma di carattere deciso, e si trova così costretto a soddisfare le sue richieste per non far scoprire a suo padre che guaio ha combinato.
Nel cast Alessio Lapice, Chiara Celotto, Thomas Trabacchi, Susy Del Giudice, Monica Nappo, Giovanni Esposito, Gianluca Di Gennaro, Raiz, Rosalia Porcaro, Raffaele Esposito, Domenico Pinelli.