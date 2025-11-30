“Sandokan”, su Rai1 la serie con Can Yaman

Dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma, la serie evento “Sandokan” arriva su Rai1 dall’ 1 dicembre 2025 in prima serata.

A cinquant’anni dalla celebre serie Rai che lo rese un’icona, torna quindi Sandokan, l’eroe di una storia che conduce gli spettatori in terre esotiche e tempi lontani: nel Borneo della prima metà dell’Ottocento.

Nel cast internazionale, Can Yaman nel ruolo di Sandokan, Alanah Bloor in quello di Marianna, Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, Ed Westwick in quelli di Lord Brooke.

La serie, nata da un’idea di Luca Bernabei, è l’adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum, Davide Lantieri e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Sandokan – La trama

Borneo, metà del 1800. Un paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak, che vivono secondo le loro antiche tradizioni, ma dominato dal potere coloniale degli inglesi.

Sandokan è un pirata che vive alla giornata, solcando il mare con la sua ciurma di pirati, tra cui il fedele amico Yanez.

Sandokan ama la libertà, è così che ha vissuto la sua vita fino a oggi. Ma tutto sta per cambiare perché, durante un’incursione nel Consolato Britannico di Labuan, incontra Marianna Guillonk, la bella figlia del Console.

È l’inizio di una storia impossibile tra due anime inaspettatamente simili: Marianna, di sangue nobile, ma con lo spirito selvaggio di chi è cresciuto in un paradiso tropicale, e Sandokan, leader pirata e avventuriero.

Sulle loro tracce si metterà il leggendario cacciatore di pirati Lord James Brooke, che non intende fermarsi davanti a niente pur di catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna.

Il cast

Sandokan: Can Yaman;

Marianne: Alanah Bloor;

Yanez De Gomera: Alessandro Preziosi;

James Brooke: Ed Westwick;

Sergente Murray: John Hannah;

Sani: Madeleine Price;

Lord Guillonk: Owen Teale;

Aunt Frances: Lucy Gaskell;

Sultano Muda Hashim: Matt McCooey;

L’italiano: Samuele Segreto;

Sambigliong: Gilberto Gliozzi;

Sarkar: Mark Grosy;

Yussuf: Sergej Onopko.