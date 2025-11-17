“Silverado”, film su Rai Movie

Su Rai Movie lunedì 17 novembre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film western di Laurence Kasdan dal titolo “Silverado”.

Silverado – La trama

Quattro pistoleri, ingiustamente perseguitati dalla legge, uniscono le loro forze e vanno a Silverado, una cittadina sperduta del West, che giudicano promettente per rifarsi una vita.

Lì trovano un tiranno locale che, spalleggiato dallo sceriffo, rende la vita impossibile a tutti e comincia a perseguitare anche i nuovi arrivati. E i quattro non ci stanno.

Nel cast Scott Glenn, Rosanna Arquette, Kevin Kline, Kevin Costner, Danny Glover, Jeff Goldblum.