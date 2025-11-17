HomeTelevisione“Silverado”, film su Rai Movie
“Silverado”, film su Rai Movie

Silverado

Su Rai Movie lunedì 17 novembre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film western di Laurence Kasdan dal titolo “Silverado”.

Silverado – La trama

Quattro pistoleri, ingiustamente perseguitati dalla legge, uniscono le loro forze e vanno a Silverado, una cittadina sperduta del West, che giudicano promettente per rifarsi una vita.

Lì trovano un tiranno locale che, spalleggiato dallo sceriffo, rende la vita impossibile a tutti e comincia a perseguitare anche i nuovi arrivati. E i quattro non ci stanno.

Nel cast Scott Glenn, Rosanna Arquette, Kevin Kline, Kevin Costner, Danny Glover, Jeff Goldblum.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
