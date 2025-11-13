Splendida cornice – Gli ospiti della puntata del 13 novembre – Rai3

Su Rai3 giovedì 13 novembre 2025 in prima serata Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tanti gli ospiti del programma: il giornalista e scrittore Stefano Nazzi; lo scrittore Paolo Nori, con il suo nuovo libro “Non è colpa dello specchio se le facce sono storte. Diario di un filorusso”; gli attori Carolina Crescentini e Filippo Nigro, protagonisti della serie “Mrs Playman”; la scrittrice Barbara Alberti, con il suo nuovo lavoro dal titolo “La gelosia”.

Ospite internazionale il regista Ken Loach.

Si collegheranno poi le giornaliste Giovanna Botteri, da Roma, Marina Catucci, dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, e gli attori Marcello Cesena e Simona Garbarino che sono in tournée con lo spettacolo che celebra i vent’anni della loro serie “Sensualità a corte”.

Per lo spazio alle performance dal vivo: la musica di Elio, accompagnato dalla cronometrista Irene Cataldo; l’esibizione del pianista Claudio Guarcello insieme alla cantante Minnie Minoprio; la danza con il ballerino Federico Fresi.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con i “competenti” in studio, i quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, la psicologa e psicoterapeuta Chiara Venturi.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.