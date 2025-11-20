Splendida cornice – Gli ospiti della puntata del 20 novembre – Rai3

Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di “Splendida cornice“ in onda su Rai3 giovedì 20 novembre 2025 in prima serata.

Tanti gli ospiti del programma: Pierfrancesco Favino, protagonista del film “Il Maestro”; Luisa Ranieri, “mamma Natale” nel film “Natale senza Babbo” e prossimamente protagonista nell’attesissima serie “La Preside” su Rai1; Pasquale Petrolo, in arte Lillo; l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti; la giornalista Sabrina Giannini, dal 22 novembre in onda su Rai3 con la nuova stagione del programma d’inchiesta “Indovina chi viene a cena”; il giornalista e scrittore Paolo Di Paolo con il suo nuovo libro “Un mondo nuovo tutti i giorni”; la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi con il musicista e compositore Rodrigo D’Erasmo, prossimamente a teatro con lo spettacolo “Crescere, la guerra”.

Spazio alle performance dal vivo con un’esibizione tratta dall’originale musical di Richard O’Brien “The Rocky Horror Picture Show”, attualmente in tour in Italia.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con i “competenti” in studio, i quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, l’esperto di alimentazione Alberto Grandi, autore del nuovo libro “L’invenzione del cuoco”.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.