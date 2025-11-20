HomeTelevisioneSplendida cornice – Gli ospiti della puntata del 20 novembre – Rai3
Televisione

Splendida cornice – Gli ospiti della puntata del 20 novembre – Rai3

Redazione
di Redazione
Splendida cornice

Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di “Splendida cornice“ in onda su Rai3 giovedì 20 novembre 2025 in prima serata.

Tanti gli ospiti del programma: Pierfrancesco Favino, protagonista del film “Il Maestro; Luisa Ranieri, “mamma Natale” nel film “Natale senza Babbo” e prossimamente protagonista nell’attesissima serie “La Preside” su Rai1; Pasquale Petrolo, in arte Lillo; l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti; la giornalista Sabrina Giannini, dal 22 novembre in onda su Rai3 con la nuova stagione del programma d’inchiesta “Indovina chi viene a cena”; il giornalista e scrittore Paolo Di Paolo con il suo nuovo libro “Un mondo nuovo tutti i giorni”; la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi con il musicista e compositore Rodrigo D’Erasmo, prossimamente a teatro con lo spettacolo “Crescere, la guerra”.

Spazio alle performance dal vivo con un’esibizione tratta dall’originale musical di Richard O’Brien “The Rocky Horror Picture Show”, attualmente in tour in Italia.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con i “competenti” in studio, i quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, l’esperto di alimentazione Alberto Grandi, autore del nuovo libro “L’invenzione del cuoco”.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

MOSTRE

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025