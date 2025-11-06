Splendida cornice – Gli ospiti della puntata del 6 novembre – Rai3

Su Rai3 giovedì 6 novembre 2025 in prima serata Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tanti gli ospiti del programma: il regista Ferzan Özpetek, anche in veste di testimonial per la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro; l’attrice Valentina Lodovini, tra i protagonisti del nuovo film di Alessandro Genovesi “Una Famiglia Sottosopra”; il giornalista, conduttore e scrittore Giovanni Floris, con il suo nuovo libro “Asini che volano. Elogio degli italiani tra cinema e realtà”; il divulgatore scientifico Mario Tozzi, con il suo libro “Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità”; l’attore e regista Elio Capitani, in scena con “Erano tutti miei figli”, l’opera teatrale di Arthur Miller; in collegamento lo “street artist” Pier Paolo Spinazzé, in arte CIBO, e Don Paolo Loro Milan, sacerdote della Diocesi di Biella.

Come sempre, spazio anche alle performance dal vivo con la musica del cantautore Francesco Baccini.

Il pubblico sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” pronti a confrontarsi con i “competenti”. Quattro sono gli esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, il giornalista ed esperto di cyber security e digital forensics Riccardo Meggiato, la psicologa e psicoterapeuta Chiara Venturi.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.