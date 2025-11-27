Splendida cornice – La puntata del 27 novembre – Rai3

Su Rai3, giovedì 27 novembre 2025 in prima serata, Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tanti gli ospiti del programma: Carlo Verdone, protagonista della quarta e conclusiva stagione della serie “Vita da Carlo”; il premio Oscar Spike Lee, in collegamento da New York; Pilar Fogliati, al cinema con il film “Breve storia d’amore”; Milo Manara, artista e maestro del fumetto, con le sue nuove opere: gli adattamenti dell’“Odissea” di Omero e de “Il nome della rosa” di Umberto Eco; il cantante rapper J-Ax; il comico Nathan Kiboba; i campioni di scacchi-pugilato Nicolò Tiraboschi e Thomas Pansino.

In collegamento da Milano per Gallerie d’Italia interverranno Silvia Foschi, responsabile del patrimonio storico-artistico e delle attività culturali di Intesa Sanpaolo, e Giordano Passarella, restauratore capo del “Cavallo Colossale” di Antonio Canova.

Spazio alle performance dal vivo con l’omaggio alla grande Ornella Vanoni sulle note di “Senza Paura”, brano interpretato da Paola Folli, e l’esibizione “Short Stories” con i ballerini Fabiana Lonardo e Nicola Stasi, accompagnati dal violino di Natalia Abbascià.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, il neuroscienziato Sergio Della Sala.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.