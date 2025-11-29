“Splendida cornice” – Su Rai5 la puntata del 27 novembre 2025

Su Rai5 sabato 29 novembre 2025 alle ore 21.20 la replica della puntata di “Splendida cornice“, con Geppi Cucciari, andata in onda il 27 novembre 2025.

Ospiti del programma: Carlo Verdone, protagonista della quarta e conclusiva stagione della serie “Vita da Carlo”; il premio Oscar Spike Lee; Pilar Fogliati, al cinema con il film “Breve storia d’amore”; Milo Manara, artista e maestro del fumetto, con le sue nuove opere: gli adattamenti dell’“Odissea” di Omero e de “Il nome della rosa” di Umberto Eco; il cantante rapper J-Ax; il comico Nathan Kiboba; i campioni di scacchi-pugilato Nicolò Tiraboschi e Thomas Pansino; Silvia Foschi, responsabile del patrimonio storico-artistico e delle attività culturali di Intesa Sanpaolo; Giordano Passarella, restauratore capo del “Cavallo Colossale” di Antonio Canova.

Omaggio alla grande Ornella Vanoni sulle note di “Senza Paura”, brano interpretato da Paola Folli.

I ballerini Fabiana Lonardo e Nicola Stasi, accompagnati dal violino di Natalia Abbascià, propongono “Short Stories”.

Il pubblico, come sempre, è protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confrontano con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, il neuroscienziato Sergio Della Sala.

Ad impreziosire la puntata non mancano la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.