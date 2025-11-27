HomeTelevisioneSu Rai5 “Lohengrin” di Wagner che apre la nuova Stagione Lirica dell’Opera...
Su Rai5 “Lohengrin” di Wagner che apre la nuova Stagione Lirica dell’Opera di Roma

di Redazione
Lohengrin

Rai Cultura propone, giovedì 27 novembre 2025 su Rai5, l’opera in tre atti di Richard Wagner Lohengrin”, che apre la nuova Stagione dell’Opera di Roma. La serata inaugurale è trasmessa in differita alle ore 22.19, preceduta da un’introduzione di Veronica Pivetti.

Sul podio il Maestro Michele Mariotti.
La regia è di Damiano Michieletto.
Le scene sono di Paolo Fantin i costumi di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti.
La drammaturgia è di Mattia Palma.

Si tratta di un nuovo allestimento del Teatro dell’Opera di Roma in coproduzione con Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia e Teatro La Fenice di Venezia.

L’opera

Rappresentata per la prima volta a Weimar nel 1850, Lohengrin narra la vicenda di Elsa di Brabante, ingiustamente accusata della scomparsa del fratello.
L’arrivo miracoloso di un cavaliere su una barca trainata da un cigno restituisce speranza e giustizia: Lohengrin combatte per lei e la chiede in sposa, imponendo però una condizione, quella di non rivelare mai il suo nome né la sua origine.
Il giuramento spezzato conduce all’inevitabile svelamento e alla partenza del cavaliere.

Lohengrin – Personaggi e interpreti

Heinrich der Vogler: Clive Bayley;
Lohengrin: Dmitry Korchak;
Elsa von Brabant: Jennifer Holloway;
Friedrich von Telramund: Tómas Tómasson;
Ortrud: Ekaterina Gubanova;
Der Heerrufer des Königs: Andrei Bondarenko;
Vier Brabantische Edle: Alejo Álvarez Castillo, Dayu Xu, Guangwei Yao, Jiacheng Fan;
Vier Edelknaben: Mariko Iizuka, Cristina Tarantino, Silvia Pasini, Caterina D’Angelo.

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma.
Maestro del Coro Ciro Visco.

