“Tale e Quale Show” – La finale – Le imitazioni – Rai1

Su Rai1 venerdì 7 novembre 2025 in prima serata va in onda il gran finale di “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti.

Sarà una serata speciale anche per il fine solidale dell’evento: il premio di 20.000 euro sarà infatti devoluto all’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della campagna di raccolta fondi “I giorni della ricerca”.

Per l’intera serata anche Carlo Conti, storico ambassador Airc, insieme alla giuria e agli artisti, inviterà il pubblico a sostenere il lavoro dei ricercatori.

La classifica attuale vede in testa Pamela Petrarolo.

Ecco in quali star dovranno immedesimarsi i protagonisti di questa serata:

Carmen Di Pietro sarà Mina;

Le Donatella vestiranno i panni delle Gemelle Kessler;

Antonella Fiordelisi si trasformerà in Rose Villain;

Pamela Petrarolo proverà a restare in vetta alla classifica con Emma;

Maryna onorerà il mito di Raffaella Carrà;

Samuele Cavallo interpreterà Bon Jovi;

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ricorderanno Gigi Proietti e Claudio Villa;

Tony Maiello si metterà alla prova con Gigi D’Alessio;

Peppe Quintale dovrà interpretare Tom Jones;

Gianni Ippoliti si immedesimerà in Cristiano Malgioglio.

A valutare le performance la giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Ospite speciale e “quarto giudice” sarà Nicola Savino. Alla giuria si aggiunge anche Orietta Berti come quinto giudice.

Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.

Dietro le quinte i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli preparano i concorrenti per tutta la settimana insieme al team di costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi.

Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.