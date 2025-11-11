The Double, un film con Richard Gere – Rai Movie

Su Rai Movie martedì 11 novembre 2025 in prima serata va in onda il film di Michael Brandt dal titolo “The Double“.

The Double – La trama

Il misterioso omicidio di un senatore degli Stati Uniti, dove appare evidente l’implicazione di un assassino sovietico conosciuto con il nome in codice di Cassius, costringe un agente della CIA in pensione, Paul Shepherdson (Richard Gere), ad allearsi con un giovane agente dell’FBI, Ben Geary (Topher Grace), per risolvere il caso.

Convinto che Cassius sia morto da tempo, dopo aver passato la sua carriera a dare la caccia sia a lui che ai suoi rivali, Shepherdson accetta il caso seppur controvoglia.

L’agente Geary, invece, ha studiato la storia di Cassius sin da prima di iniziare la sua carriera all’FBI. A differenza di Shepherdson, Gary crede che Cassius sia tornato e abbia ricominciato la sua scia di omicidi.

Mentre Shepherdson e Geary analizzano insieme le scene dei crimini, nuovi indizi vengono svelati: Cassius potrebbe anche non essere la persona che loro credono, e andare all’inseguimento della sua doppia identità potrebbe diventare pericoloso.

Nel cast Richard Gere, Martin Sheen, Topher Grace, Odette Yustman, Stana Katic, Stephen Moyer.