“The Hateful Eight”, il film di Quentin Tarantino su Rai5

Un'immagine del film The Hateful Eight

Su Rai5 martedì 18 novembre 2025 alle ore 21.23 va in onda il film di Quentin TarantinoThe Hateful Eight”.

The Hateful Eight – La trama

Qualche anno dopo la fine della guerra civile, una diligenza è costretta a fermarsi nel cuore del Wyoming a causa di una tempesta di neve.

Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue sono attesi nella città di Red Rock dove Ruth, noto da quelle parti come “Il Boia”, porterà la donna dinanzi alla giustizia, riscuotendo una taglia di 10.000 dollari.

Lungo la strada incrociano due uomini che si uniscono a loro. Ma la tempesta infuria ed i quattro saranno costretti a fermarsi per cercare rifugio presso un emporio dove ad accoglierli troveranno altri quattro sconosciuti.

Gli otto viaggiatori bloccati dalla neve si rendono presto conto che, forse qualcuno non è chi dice di essere e che, probabilmente, non sarà facile raggiungere Red Rock…

Nel cast Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Samuel L. Jackson, Michael Madsen, Walton Goggins, Bruce Dern, Demian Bichir.

