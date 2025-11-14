HomeTelevisione"The voice senior", al via il talent show condotto da Antonella Clerici
"The voice senior", al via il talent show condotto da Antonella Clerici

The Voice Senior

Su Rai1 venerdì 14 novembre 2025 in prima serata al via la nuova edizione di “The Voice Senior“, il talent show che premia le più belle voci over 60, condotto da Antonella Clerici.

Accanto a Loredana Bertè, Arisa e Clementino, fanno il loro ingresso come coach nella giuria due tra le voci più amate della musica italiana: Nek e Rocco Hunt, quest’ultimo in coppia con Clementino, con il quale condividerà la poltrona.

Resta invariata la formula che ha decretato il successo del programma e che, anno dopo anno, ha regalato al pubblico indimenticabili storie di vita e musica.

Si inizia con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Sarà, dunque, solo la loro voce a doverli conquistare: in questo caso il coach potrà voltarsi e il concorrente entrerà nella sua squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale squadra gareggiare.

Anche quest’anno, nella fase delle “Blind”, i coach potranno contare su due preziose “armi”: il tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto “Seconda chance”, che permette a ciascun coach di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo.

Dopo che i coach avranno selezionato i 24 concorrenti (6 per team) si passerà alla fase “Knock Out”, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere chi far andare avanti nella gara e solo tre concorrenti per team accederanno alla “Finale”, dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà la sesta edizione di The Voice Senior.
 
Oltre alle performance dei concorrenti – che proporranno al pubblico una selezione del miglior repertorio canoro italiano ed internazionale -, non mancheranno le esibizioni delle “guest star” di puntata e i duetti dei coach con i concorrenti.

Il palco di “The Voice Senior” si prepara, pertanto, a trasformarsi in una grande festa della musica.

