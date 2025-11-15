“Tutta un’altra vita”, film su Rai Movie

Su Rai Movie sabato 15 novembre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film di Alessandro Pondi “Tutta un’altra vita”, con Enrico Brignano.

Tutta un’altra vita – La trama

Gianni è un tassista romano con una routine consolidata.

Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano sempre uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua vita.

E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro lussuosa villa da mille e una notte, per Gianni inizia una seconda vita, tra feste in piscina e auto costose, finendo in una giostra di emozioni mai vissute prima che culminano nell’incontro inaspettato con Lola.

Nel cast Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Gabriele Lustri, Giordano Di Cola, Rossella Brescia.