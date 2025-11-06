HomeTelevisione"Tutto può cambiare", film su La7 Cinema - Trama e cast
“Tutto può cambiare”, film su La7 Cinema – Trama e cast

Tutto può cambiare

Tutto può cambiare” è il titolo del film di John Carney in onda giovedì 6 novembre 2025 in prima serata su La7 Cinema.

Tutto può cambiare – La trama

Greta e Dave, fidanzati dai tempi del liceo ed entrambi cantautori, si trasferiscono a New York quando lui riceve un’offerta da un colosso dell’industria musicale.

La celebrità e le tentazioni che la accompagnano fanno perdere la testa a Dave e incrinano il loro rapporto.

Anche se sola e sconfortata, Greta continua a suonare e proprio grazie alla musica incontra Dan, un ex dirigente di un’etichetta musicale che, assistendo per caso ad una sua esibizione nell’East Village, resta subito colpito dal suo talento naturale.

Intorno a questo incontro casuale, nel corso di un’estate newyorkese, prende vita la storia di due persone che si aiutano reciprocamente a cambiare, non smettendo mai di inseguire i propri sogni…

Nel cast Keira Knightley, Adam Levine, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, James Corden, Yasiin Bey, Cee Lo Green, Catherine Keener.

