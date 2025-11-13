HomeTelevisione"Un matrimonio esplosivo", film su Canale 5 - La trama
“Un matrimonio esplosivo”, film su Canale 5 – La trama

Un matrimonio esplosivo

Su Canale 5 giovedì 13 novembre 2025 in prima serata va in onda il film di Jason Moore dal titolo “Un matrimonio esplosivo“.

Un matrimonio esplosivo – La trama

Darcy e Tom hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola su un’isola tropicale.

Ma quando un gruppo di criminali armati fa irruzione prendendo in ostaggio gli invitati, la cerimonia si trasforma in una rocambolesca avventura.

Tra sparatorie, inseguimenti e imprevisti esilaranti, i due futuri sposi dovranno dimostrare di essere una vera squadra, pronta a tutto pur di salvare la loro famiglia e… il loro matrimonio!

Nel cast Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Lenny Kravitz, Cheech Marin, Callie Hernandez.

