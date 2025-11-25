“Una festa esagerata”, film su Cine34

Su Cine34 martedì 25 novembre 2025 in prima serata va in onda il film di Vincenzo Salemme dal titolo “Una festa esagerata“, tratto dall’omonima sua opera teatrale.

Una festa esagerata – La trama

Napoli. A casa Parascandolo fervono i preparativi per una magnifica festa sulla splendida terrazza dove il capofamiglia, l’ingenuo Gennaro, geometra e piccolo imprenditore edile, vive con Teresa, moglie dalla feroce ambizione di salire sempre più in alto nella scala sociale.

Per il diciottesimo compleanno della figlia Mirea, Teresa ha deciso di fare le cose in grande e non ha badato a spese, dal catering agli arredi, ha persino scritturato un cameriere indiano relegando in cucina la vecchia domestica non ritenuta abbastanza esotica per una festa così importante.

Gennaro, pur di accontentare le donne della sua vita, con l’aiuto di Lello, l’invadente aiutante del portiere, continua ad assecondare ogni loro capriccio e a spendere una fortuna per una festa che lui stesso definisce “esagerata”.

Tutto sembra perfetto, gli invitati iniziano ad arrivare, ma un’inaspettata notizia giunge dal piano di sotto, da casa Scamardella, dove abitano un padre molto anziano e la figlia zitella: la sfortuna ha deciso che il signor Scamardella doveva morire proprio il giorno della festa.

Cosa fare? Come si fa una festa con un morto sotto casa?

Nel cast Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino, Iaia Forte con la partecipazione di Nando Paone e con Francesco Paolantoni.