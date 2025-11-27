“Wasabi”, film su Rai Movie – La trama

Su Rai Movie giovedì 27 novembre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film di Gerard Krawczyk dal titolo “Wasabi”, con Jean Reno.

Wasabi – La trama

Hubert Fiorentini è un poliziotto molto efficiente ma dai modi un po’ rudi, che porta nel cuore un grande rimpianto: vent’anni prima è stato abbandonato da una donna giapponese, Miko, il suo unico grande amore.

Hubert riceve una telefonata dal Giappone, con la quale un notaio gli comunica la morte improvvisa di Miko.

Scopre che Miko non lo ha dimenticato e che lo ha nominato suo legale testamentario. Dovrà così recarsi a Tokyo per la lettura del testamento.

Una volta in Giappone scopre anche di avere una figlia, e che il patrimonio ereditato è piuttosto cospicuo.

Nel cast Jean Reno, Michel Muller, Ryoko Hirosue.