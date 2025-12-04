“Attitudini: Nessuna”, al cinema il documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo

Esce nelle sale italiane il 4 dicembre 2025 il film documentario scritto e diretto da Sophie Chiarello “Attitudini: Nessuna“, dedicato al trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Aldo, Giovanni e Giacomo sono una leggenda della comicità italiana. Hanno attraversato tre decenni maturando continui successi. Chi li accompagna fin dall’inizio, chi li ha scoperti con Mai Dire Gol e Zelig, chi con film cult come Tre uomini e una gamba, o con gli ultimi successi cinematografici, Odio l’estate e Il grande giorno.

Qual è il segreto del loro successo? Quale l’alchimia che da più di trent’anni li unisce?

Sophie Chiarello accompagna il trio in un ritorno alle origini attraverso un racconto di amicizia, talento e del destino che li ha resi una leggenda della comicità italiana.

Le musiche della colonna sonora originale sono dei Fratelli Trabace.

Il brano originale “Attitudini Nessuna” è di Brunori Sas.

Attitudini: Nessuna – Scheda film

Titolo: Attitudini: Nessuna

Regia: Sophie Chiarello

Durata: 118 minuti

Genere: Documentario

Distribuzione: Medusa Film

Data di uscita: 4 dicembre 2025

