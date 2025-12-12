HomeCinema"Attitudini: Nessuna", il film documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo
Cinema

“Attitudini: Nessuna”, il film documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo

Redazione
di Redazione
Attitudini: Nessuna

Esce nelle sale italiane il 4 dicembre 2025 il film documentario scritto e diretto da Sophie ChiarelloAttitudini: Nessuna“, dedicato al trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Aldo, Giovanni e Giacomo sono una leggenda della comicità italiana. Hanno attraversato tre decenni maturando continui successi. Chi li accompagna fin dall’inizio, chi li ha scoperti con Mai Dire Gol e Zelig, chi con film cult come Tre uomini e una gamba, o con gli ultimi successi cinematografici, Odio l’estate e Il grande giorno.

Qual è il segreto del loro successo? Quale l’alchimia che da più di trent’anni li unisce?

Sophie Chiarello accompagna il trio in un ritorno alle origini attraverso un racconto di amicizia, talento e del destino che li ha resi una leggenda della comicità italiana.

Le musiche della colonna sonora originale sono dei Fratelli Trabace.
Il brano originale “Attitudini Nessuna” è di Brunori Sas.

Attitudini: NessunaScheda film

Titolo: Attitudini: Nessuna
Regia: Sophie Chiarello
Durata: 118 minuti
Genere: Documentario
Distribuzione: Medusa Film
Data di uscita: 4 dicembre 2025

Trailer

MOSTRE

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025