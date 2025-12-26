HomeCinemaChecco Zalone al cinema con il film "Buen Camino"
Cinema

Checco Zalone al cinema con il film “Buen Camino”

Redazione
di Redazione
Buen Camino

Al cinema dal 25 dicembre 2025 il film con Checco Zalone dal titolo “Buen Camino“, diretto da Gennaro Nunziante.

Buen Camino – La trama

Quella di Checco è una vita agiata e comodissima, e non potrebbe essere altrimenti visto che è il figlio unico di un ricchissimo produttore di divani.
Si direbbe che non gli manchi niente. Ma non è proprio così. Gli manca, infatti, la figlia Cristal, chiamata così in onore delle famose bollicine francesi, scomparsa all’improvviso senza lasciare traccia.

Chiamato d’urgenza a Roma dalla ex moglie Linda, si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della sua paternità provando a cercare la ragazzina, compito molto complicato poiché di Cristal e della sua vita non sa assolutamente niente.

In suo soccorso giunge però Corina, la migliore amica di Cristal. Checco riesce a farle confessare che la figlia è partita per la Spagna.

Scoprirà, raggiungendola, che Cristal ha deciso di percorrere da pellegrina il Cammino di Santiago di Compostela.

Per sentieri assolati, montagne fredde e piovose, passando per piccoli paesi, mangiando quel che capita e dormendo in ostelli, Checco proverà a ricomporre la sua relazione con Cristal.

Il trailer

MOSTRE

“Presentazione di Gesù al Tempio” di Donato de’ Bardi a Palazzo Spinola di Genova

Intorno alla figura di Donato de’ Bardi aleggia ancora un fitto mistero. Decisamente esiguo è infatti il numero dei dipinti che gli vengono attribuiti,...
Read more

I libri pop-up di Vojtěch Kubašta in mostra a Chiavari

“Kubašta! – I libri animati di Vojtěch Kubašta nella collezione della Società Economica di Chiavari”
Read more

Botticelli a Pisa. Due opere dal Museo Jacquemart-André di Parigi

'Botticelli a Pisa. Due opere dal museo Jacquemart - Andrè di Parigi'
Read more

“Lee Miller. Opere 1930-1955”, mostra a Torino – Recensione

Era una donna fragile e al tempo stesso forte, libera e bellissima (i suoi autoritratti, in particolare quelli della prima stagione parigina, ci restituiscono...
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025