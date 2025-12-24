HomeCinemaChecco Zalone e il nuovo film "Buen Camino"
Cinema

Checco Zalone e il nuovo film “Buen Camino”

Redazione
di Redazione
Buen Camino

Al cinema dal 25 dicembre 2025 il film con Checco Zalone dal titolo “Buen Camino“, diretto da Gennaro Nunziante.

Buen Camino – La trama

Quella di Checco è una vita agiata e comodissima, e non potrebbe essere altrimenti visto che è il figlio unico di un ricchissimo produttore di divani.
Si direbbe che non gli manchi niente. Ma non è proprio così. Gli manca, infatti, la figlia Cristal, chiamata così in onore delle famose bollicine francesi, scomparsa all’improvviso senza lasciare traccia.

Chiamato d’urgenza a Roma dalla ex moglie Linda, si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della sua paternità provando a cercare la ragazzina, compito molto complicato poiché di Cristal e della sua vita non sa assolutamente niente.

In suo soccorso giunge però Corina, la migliore amica di Cristal. Checco riesce a farle confessare che la figlia è partita per la Spagna.

Scoprirà, raggiungendola, che Cristal ha deciso di percorrere da pellegrina il Cammino di Santiago di Compostela.

Per sentieri assolati, montagne fredde e piovose, passando per piccoli paesi, mangiando quel che capita e dormendo in ostelli, Checco proverà a ricomporre la sua relazione con Cristal.

Il trailer

