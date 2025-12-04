HomeCinema"Eternity", un film di David Freyne - Trama e cast
“Eternity”, un film di David Freyne – Trama e cast

Eternity

Al cinema dal 4 dicembre 2025 il film di David Freyne dal titolo “Eternity“, con Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner.

Eternity – La trama

Joan, appena arrivata nell’aldilà, ha una settimana per decidere se passare l’eternità con suo marito, approdato lì pochi giorni prima di lei, o il suo primo amore, che l’ha attesa per 67 anni e ora è pronto a condividere con lei il futuro che non hanno mai avuto.

Tra fantasiosi corteggiamenti, passeggiate lungo viali dei ricordi e appuntamenti più o meno disastrosi, Joan dovrà affrettarsi a fare la sua scelta, a ogni costo.

Scheda film

Titolo: Eternity
Regia: David Freyne
Cast: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, Da’Vine Joy Randolph, John Early, Christie Burke, Danny Mac, Damon Scott Johnson, Lucy Turnbull, Olga Merediz, Barry Primus
Durata: 114 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: I Wonder Pictures
Data di uscita: 4 dicembre 2025

Trailer

