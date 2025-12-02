“Gioia mia”, un film di Margherita Spampinato

Al cinema dall’ 11 dicembre 2025 il film di Margherita Spampinato dal titolo “Gioia mia”, con Aurora Quattrocchi e Marco Fiore.

Gioia mia – La trama

Nico, un bambino vivace, cresciuto in una famiglia laica, in un mondo moderno, tecnologico e iperconnesso, è costretto a passare l’estate in Sicilia, ospite di un’anziana zia, signorina molto religiosa, scorbutica, che vive sola in un antico palazzo, senza wi-fi né elettrodomestici, senza nessun tipo di tecnologia, completamente fuori dal tempo.

La zia cerca di inserirlo nel suo mondo popolato da angeli e spiriti, dominato da un senso magico della religione.

Lo scontro tra modernità e passato, tra ragione e religione, tra velocità e lentezza, segna l’inizio del loro burrascoso rapporto. Eppure pian piano nasce un legame profondo di cui entrambi non sapevano di avere bisogno.

Scheda film

Titolo: Gioia mia

Regia: Margherita Spampinato

Cast: Marco Fiore, Aurora Quattrocchi, Martina Ziami, Camille Dugay, Clara Salvo, Concetta Ingrassia, Renata Sajeva, Rosaria Oddo, Giuseppina Cardella, Giuseppina Cammareri, Salvatore Di Gregorio, Christian Ponticelli, Salvatore Scarcella, Dalila Fodale, Leone Cofrancesco, Gaspare Gruppusco, Claudia Pace

Durata: 90 minuti

Genere: Drammatico

Distribuzione: Fandango

Data di uscita: 11 dicembre 2025

Trailer