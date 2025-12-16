La mia famiglia a Taipei – Trama e cast del film

“La mia famiglia a Taipei” è il titolo del film di Shih-Ching Tsou al cinema dal 22 dicembre 2025.
La mia famiglia a Taipei – La trama
La famiglia della piccola I-Jing torna a Taipei dopo diversi anni.
Mentre la madre single fronteggia i debiti gestendo un chiosco in un vivace mercato notturno e la sorella maggiore contribuisce con un lavoretto part-time, la bambina esplora con meraviglia la nuova vita cittadina: le strade, le bancarelle, le luci della metropoli.
Ma perché disegna con la mano sinistra? Il nonno non vuole, dice che quella è una mano malvagia.
Questo singolare divieto darà il via a una serie di vicende inaspettate.
Scheda film
Titolo: La mia famiglia a Taipei
Regia: Shih-Ching Tsou
Cast: Con Shi-Yuan Ma, Janel Tsai, Nina Ye, Brando Huang
Durata: 109 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: I Wonder Pictures
Data di uscita: 22 dicembre 2025