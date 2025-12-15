“Leopardi & Co”, il film di Federica Biondi

Al cinema dall’ 11 dicembre 2025 il film di Federica Biondi “Leopardi & Co”, con Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Whoopi Goldberg, Paolo Calabresi.

Leopardi & Co – La trama

David è un giovane attore americano sulla cresta dell’onda per via di una serie tv in cui interpreta un pompiere macho. Nonostante la sua crescente popolarità, il piccolo schermo gli sta stretto: sogna un ruolo al cinema, come l’amico e rivale Steve, del quale però non sembra avere la stessa determinazione.

A dirla tutta, David non si impegna abbastanza, al punto che spesso nemmeno legge i copioni, tanto c’è Mildred, la sua agente, a farlo per lui. Così, quando l’occasione arriva, lo trova impreparato.

Convinto di dover interpretare un biopic su Casanova, arriva in Italia e si ritrova, a Recanati, sul set di “Giacomo in Love”, un film d’autore molto intimista, sulla vita sentimentale di Giacomo Leopardi. Un poeta di cui non solo non conosce nemmeno l’esistenza, ma che è culturalmente, storicamente, fisicamente lontano da lui.

Per salvare il film viene assunta una consulente del posto, Silvia, giovane proprietaria di un locale in cui si fa poesia, e grande storica e conoscitrice della vita di Leopardi, per far comprendere all’attore americano chi era il grande poeta.

Scheda film

Titolo: Leopardi & Co

Regia: Federica Biondi

Cast: Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Whoopi Goldberg, Paolo Calabresi, Paolo Camilli, Aurora Calabresi, Aurora Moroni, Daniele Fiengo

Durata: 93 minuti

Genere: Commedia, Sentimentale

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 11 dicembre 2025

Trailer