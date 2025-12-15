HomeCinema“Leopardi & Co”, il film di Federica Biondi
Cinema

“Leopardi & Co”, il film di Federica Biondi

Redazione
di Redazione
Leopardi & Co

Al cinema dall’ 11 dicembre 2025 il film di Federica BiondiLeopardi & Co”, con Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Whoopi Goldberg, Paolo Calabresi.

Leopardi & Co – La trama

David è un giovane attore americano sulla cresta dell’onda per via di una serie tv in cui interpreta un pompiere macho. Nonostante la sua crescente popolarità, il piccolo schermo gli sta stretto: sogna un ruolo al cinema, come l’amico e rivale Steve, del quale però non sembra avere la stessa determinazione.

A dirla tutta, David non si impegna abbastanza, al punto che spesso nemmeno legge i copioni, tanto c’è Mildred, la sua agente, a farlo per lui. Così, quando l’occasione arriva, lo trova impreparato.

Convinto di dover interpretare un biopic su Casanova, arriva in Italia e si ritrova, a Recanati, sul set di “Giacomo in Love”, un film d’autore molto intimista, sulla vita sentimentale di Giacomo Leopardi. Un poeta di cui non solo non conosce nemmeno l’esistenza, ma che è culturalmente, storicamente, fisicamente lontano da lui.

Per salvare il film viene assunta una consulente del posto, Silvia, giovane proprietaria di un locale in cui si fa poesia, e grande storica e conoscitrice della vita di Leopardi, per far comprendere all’attore americano chi era il grande poeta.

Scheda film

Titolo: Leopardi & Co
Regia: Federica Biondi
Cast: Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Whoopi Goldberg, Paolo Calabresi, Paolo Camilli, Aurora Calabresi, Aurora Moroni, Daniele Fiengo
Durata: 93 minuti
Genere: Commedia, Sentimentale
Distribuzione: Eagle Pictures
Data di uscita: 11 dicembre 2025

Trailer

MOSTRE

Botticelli a Pisa. Due opere dal Museo Jacquemart-André di Parigi

'Botticelli a Pisa. Due opere dal museo Jacquemart - Andrè di Parigi'
Read more

“Lee Miller. Opere 1930-1955”, mostra a Torino – Recensione

Era una donna fragile e al tempo stesso forte, libera e bellissima (i suoi autoritratti, in particolare quelli della prima stagione parigina, ci restituiscono...
Read more

Roma | “Impressionismo e oltre” – Al Museo dell’Ara Pacis in mostra capolavori dal Detroit Institute of Arts

“Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts”
Read more

“Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”, mostra a Pisa – Recensione

“Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025