Pio e Amedeo, “Oi vita mia” – Trama e cast

di Redazione
Oi vita mia

Al cinema dal 27 novembre 2025 il film di e con Pio e Amedeo dal titolo “Oi vita mia“.

Oi vita mia – La trama

Pio e Amedeo sono amici da una vita.
Pio fa l’educatore in una comunità di recupero per giovani in difficoltà, tra sogni spezzati e dipendenze da combattere. Amedeo gestisce una casa di riposo per anziani.

Quando, in seguito a un malinteso, Pio si ritrova messo alla porta dalla fidanzata Francesca, il mondo sembra crollargli addosso. Ma è niente rispetto a quando il tetto dell’edificio dove risiede la comunità crolla letteralmente, lasciando lui e i suoi ragazzi senza un posto dove stare.

L’unica salvezza possibile è chiedere aiuto ad Amedeo affinché li ospiti temporaneamente al secondo piano della casa di riposo, che tutti sanno essere sfitto da anni.

Amedeo, che oppone prima resistenza, accetta a patto che quella sia una soluzione provvisoria e che tutti si sforzino di contenere i costi.

I due si ritrovano così a tentare di unire due mondi lontani tra loro.

Scheda film

Titolo: Oi vita mia
Regia: Pio D’Antini e Amedeo Grieco
Cast: Pio, Amedeo, Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino, Marina Lupo, Adriana De Meo, Emanuele La Torre
Durata: 113 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Piper Film
Data di uscita: 27 novembre 2025

