“Primavera”, un film di Damiano Michieletto – Trama

Al cinema dal 25 dicembre 2025 il film di Damiano Michieletto “Primavera“, con Tecla Insolia, Michele Riondino, Stefano Accorsi.

Primavera – La trama

Primi del Settecento. L’Ospedale della Pietà è il più grande orfanotrofio di Venezia, ma è anche un’istituzione che avvia le orfane più brillanti allo studio della musica. La sua orchestra è una delle più apprezzate al mondo.

Cecilia ha vent’anni, vive da sempre alla Pietà ed è una straordinaria violinista. L’arte ha dischiuso la sua mente ma non le porte dell’orfanotrofio; può esibirsi solo lì dentro, dietro una grata, per ricchi mecenati.

Questo fino a che un vento di primavera scuote improvvisamente la sua vita. Tutto cambia con l’arrivo del nuovo insegnante di violino, Antonio Vivaldi.

Scheda film

Titolo: Primavera

Regia: Damiano Michieletto

Cast: Tecla Insolia, Michele Riondino, Stefano Accorsi, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, Valentina Bellè

Genere: Drammatico

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 25 dicembre 2025

Trailer