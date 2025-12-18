HomeCinema"Un inverno in Corea" - La trama del film
“Un inverno in Corea” – La trama del film

Un inverno in Corea

Al cinema dall’ 11 dicembre 2025 il film di Koya KamuraUn inverno in Corea“, tratto dal romanzo «Winter in Sokcho» di Elisa Shua Dusapin.

Un inverno in Corea – La trama

A Sokcho la 25enne Soo-Ha, studentessa di Letteratura e cameriera alla pensione Blue House, sta per sposare il fidanzato Jun-Oh.

L’arrivo di Yan Kerrand, illustratore francese in cerca di un alloggio e di ispirazione per il nuovo lavoro, incrina la routine della giovane.

Nel cuore dell’inverno, i due instaurano un rapporto fatto di gesti minimi e scambi essenziali: comunicano in francese, condividono il cibo e l’atto del disegnare.

Le domande della protagonista sulle proprie origini e su un padre francese mai conosciuto trovano un inatteso spazio di elaborazione in questo incontro.

Scheda film

Titolo: Un inverno in Corea
Regia: Koya Kamura
Cast: Bella Kim, Roschdy Zem, Park Mi-hyeon, Ryu Tae-ho, Gong Do-yu, Jung Kyung-soon, Sungchae Choi
Durata: 104 minuti
Distribuzione: Wanted Cinema
Data di uscita: 11 dicembre 2025

Trailer

"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
