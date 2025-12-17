Al cinema dal 18 dicembre 2025 il film di Henrik M. Dahlsbakken “Un topolino sotto l’albero“.
Un topolino sotto l’albero – La trama
Una famiglia di topi è impegnata nei preparativi per le vacanze nella loro accogliente casa di campagna, finché non arriva una vera famiglia di città, in cerca di una tranquilla fuga dalla vita quotidiana.
Ma questi topi determinati non rinunceranno al loro spazio senza combattere!
Con una serie di astuti trucchi – luci tremolanti, misteriosi rumori di graffi e altro ancora – i topi danno il via alla resa dei conti.
Scheda film
Titolo: Un topolino sotto l’albero
Regia: Henrik M. Dahlsbakken
Cast: Vegard Strand Eide, Pål Sverre Hagen, Sara Khorami, Flo Fagerli
Genere: Animazione, Famiglia
Distribuzione: Eagle Pictures
Data di uscita: 18 dicembre 2025