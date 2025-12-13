HomeCinema“Vita Privata”, al cinema il film con Jodie Foster
“Vita Privata”, al cinema il film con Jodie Foster

Vita Privata

Al cinema dall’ 11 dicembre 2025 il film di Rebecca Zlotowski dal titolo “Vita Privata”, con Jodie Foster e Daniel Auteuil.

Vita Privata – La trama

Lilian Steiner è una psicanalista di origini americane, perfettamente integrata nell’ambiente della borghesia parigina, separata dal marito Gabriel e in difficoltà anche con il figlio Julien, appena diventato papà a sua volta.

Un giorno muore una sua paziente, Paula, e lei resta profondamente turbata.

Convintasi che Paula sia stata assassinata, con l’aiuto di Gabriel, Lilian si mette a investigare.

Scheda film

Titolo: Vita Privata
Regia: Rebecca Zlotowski
Cast: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste, Luàna Bajrami, Noam Morgensztern, Sophie Guillemin, Frederick Wiseman, Aurore Clément, Irène Jacob, Park Ji-Min, Jean Chevalier, Emma Ravier, Scott Agnesi Delapierre, Lucas Bleger, Jérôme Lenôtre
Durata: 105 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Europictures
Data di uscita: 11 dicembre 2025

Trailer

