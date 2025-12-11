HomeCinema“Vita Privata”, un film con Jodie Foster e Daniel Auteuil
"Vita Privata", un film con Jodie Foster e Daniel Auteuil

Vita Privata

Al cinema dall’ 11 dicembre 2025 il film di Rebecca Zlotowski dal titolo “Vita Privata”, con Jodie Foster e Daniel Auteuil.

Vita Privata – La trama

Lilian Steiner è una psicanalista di origini americane, perfettamente integrata nell’ambiente della borghesia parigina, separata dal marito Gabriel e in difficoltà anche con il figlio Julien, appena diventato papà a sua volta.

Un giorno muore una sua paziente, Paula, e lei resta profondamente turbata.

Convintasi che Paula sia stata assassinata, con l’aiuto di Gabriel, Lilian si mette a investigare.

Scheda film

Titolo: Vita Privata
Regia: Rebecca Zlotowski
Cast: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste, Luàna Bajrami, Noam Morgensztern, Sophie Guillemin, Frederick Wiseman, Aurore Clément, Irène Jacob, Park Ji-Min, Jean Chevalier, Emma Ravier, Scott Agnesi Delapierre, Lucas Bleger, Jérôme Lenôtre
Durata: 105 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Europictures
Data di uscita: 11 dicembre 2025

