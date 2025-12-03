Geolier, “081” è il suo nuovo singolo

Geolier, dopo l’uscita di “Fotografia”, brano interamente in napoletano, annuncia una nuova traccia: il singolo “081” (Atlantic Records Italy \ Warner Music Italy), in uscita venerdì 5 dicembre 2025.

“081” è appartenenza, è Napoli, è la città che ha visto nascere Emanuele e che ancora oggi lo riconosce prima come persona che come artista.

Un richiamo diretto alle radici e a quel legame indissolubile che continua a definire la sua identità. A soli 25 anni, Geolier è già uno dei nomi più influenti della musica italiana.

Con “081” Geolier riafferma l’artista, l’uomo, il ragazzo di Napoli che è diventato un fenomeno nazionale senza mai perdere sé stesso.

Dopo un altro anno in cui ha collezionato successi su successi, tornerà live nel 2026 per “Geolier Stadi 2026”.