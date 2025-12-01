HomeMusicaGeolier annuncia l'uscita del nuovo singolo "081"
Musica

Geolier annuncia l’uscita del nuovo singolo “081”

Redazione
di Redazione
Geolier

Geolier, dopo l’uscita di “Fotografia”, brano interamente in napoletano, annuncia una nuova traccia: il singolo “081” (Atlantic Records Italy \ Warner Music Italy), in uscita venerdì 5 dicembre 2025.

081” è appartenenza, è Napoli, è la città che ha visto nascere Emanuele e che ancora oggi lo riconosce prima come persona che come artista.
Un richiamo diretto alle radici e a quel legame indissolubile che continua a definire la sua identità. A soli 25 anni, Geolier è già uno dei nomi più influenti della musica italiana.

Con “081Geolier riafferma l’artista, l’uomo, il ragazzo di Napoli che è diventato un fenomeno nazionale senza mai perdere sé stesso.

Dopo un altro anno in cui ha collezionato successi su successi, tornerà live nel 2026 per “Geolier Stadi 2026”.

MOSTRE

“Paolo Di Paolo. Fotografie ritrovate”, mostra a Genova

“Paolo Di Paolo. Fotografie ritrovate”
Read more

Cagliari | “Antonio Ligabue. La grande mostra”

“Antonio Ligabue. La grande mostra”
Read more

A Genova una mostra dedicata ad Art Kane

"Art Kane. Visionary", mostra a Genova
Read more

Giulio Romano, allievo di Raffaello a Genova

"Giulio Romano, allievo di Raffaello a Genova"
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025