“Ritorno ad amare”, il nuovo singolo di Laura Pausini – Il tour

Esce “Ritorno ad amare“, il nuovo singolo di Laura Pausini, insieme al videoclip diretto da Luca Tommassini (con la direzione artistica di Luca e di Laura stessa).

Il brano, scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci (2001), è pubblicato nella versione di Laura per Warner Records / Warner Music Italy, e anticipa l’album di cover “Io canto 2“.

Il tour di Laura Pausini

L’unidicesima tournée mondiale Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027 partirà a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna per poi proseguire in America Latina e sbarcare negli Stati Uniti.



In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile nel 2027, per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa.

Un calendario ricchissimo a cui nei giorni scorsi si sono aggiunti nuovi appuntamenti.

Sarà l’ennesima grande maratona dal vivo, specchio della caratura di un’artista internazionale che da più di 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo.