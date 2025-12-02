HomeTelevisione"10 giorni senza mamma", film su Cine34 - Trama e cast
Su Cine34 martedì 2 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film di Alessandro Genovesi dal titolo “10 giorni senza mamma“.

10 giorni senza mamma – La trama

Carlo e Giulia hanno tre figli: lui è un papà distratto e assorbito dal lavoro, lei è una mamma che si è dedicata alla famiglia rinunciando alla sua carriera. I figli sono Camilla, un’adolescente ribelle di 13 anni, Tito, 10 anni, sempre pronto a fare scherzi, la piccola Bianca di 2 anni che non parla, usa i gesti e si prende ciò che vuole.

Giulia, stanca della routine, comunica alla famiglia che sta per partire per dieci giorni di vacanza.

Trovandosi da solo, Carlo si ritrova all’improvviso in un vero e proprio incubo. Tra cene da preparare, inserimento all’asilo, confidenze imbarazzanti della più grande, giochi sfrenati con gli amici del figlio, liti, disastri sfiorati e appuntamenti saltati al lavoro, Carlo sopravviverà a questi dieci interminabili giorni?

Nel cast Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni, Antonio Catania.

