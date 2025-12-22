“Alice e Peter”, il film con Angelina Jolie su Rai5

Su Rai5 lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 21.22 va in onda il film fantasy di Brenda Chapman dal titolo “Alice e Peter”.

Alice e Peter – La trama

Prima che Alice scoprisse il mondo delle meraviglie e Peter volasse fino all’isola che non c’è, i due bambini erano fratello e sorella e si divertivano a giocare con la fantasia nella foresta dietro la loro casa.

La pace idilliaca in cui i due vivevano assieme ai genitori, viene improvvisamente stravolta quando il fratello maggiore, David, rimane vittima di un incidente. Da allora, la gioia che regnava nella casa di campagna svanisce del tutto.

Decisi a salvare i genitori affranti dalla perdita del figlio maggiore, Alice e Peter partono così per un avventuroso viaggio verso Londra dove sperano di vendere alcuni cimeli di famiglia per racimolare qualche soldo.

Non sanno ancora, però, che questo viaggio cambierà le loro vite per sempre…

Nel cast Angelina Jolie, David Oyelowo, Gugu Mbatha-Raw, Clarke Peters, Derek Jacobi.