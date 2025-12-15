HomeTelevisione"Ambulance", film su Italia 1 - La trama e il cast
“Ambulance”, film su Italia 1 – La trama e il cast

Ambulance

Su Italia 1 lunedì 15 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film di Michael Bay dal titolo “Ambulance“.

Ambulance – La trama

Il decorato veterano di guerra Will Sharp, alla disperata ricerca di denaro per coprire le spese mediche di sua moglie, chiede aiuto a suo fratello adottivo Danny.

Carismatico criminale in carriera, Danny invece gli propone una rapina in banca a Los Angeles.

Quando però, la loro fuga va per il verso sbagliato, i due fratelli, in preda alla disperazione, sequestrano un’ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta per la vita e l’esperta paramedico Cam Thompson.

Nel cast Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt, A Martinez, Moses Ingram, Jackson White, Cedric Sanders, Keir O’Donnell.

