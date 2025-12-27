Assassinio sull’Orient Express – Rete4

Su Rete4 venerdì 27 dicembre 2025 in prima serata va in onda il film diretto da Kenneth Branagh “Assassinio sull’Orient Express“, rivisitazione cinematografica del celebre omonimo romanzo di Agatha Christie.
Assassinio sull’Orient Express – La trama
Dopo l’omicidio di un ricco uomo d’affari sul lussuoso treno che sfreccia attraverso l’Europa nel cuore dell’inverno, il detective Hercule Poirot deve ricorrere a tutta la sua abilità per scoprire chi nel gruppo di passeggeri è l’assassino, prima che possa colpire ancora.
Nel cast Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judy Dench, Willem Dafoe, Olivia Colman, Daisy Ridley, Josh Gad.