Ballando con le stelle – 20 dicembre – Le coppie in gara – Ospiti Riccardo Cocciante e Lucio Corsi

La finale di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino, va in onda in prima serata su Rai1 sabato 20 dicembre 2025.

Ospite d’onore, Riccardo Cocciante, tra le voci più amate della musica italiana, che eseguirà “Era già tutto previsto” e “Zingara”, brano tratto dalla sua opera “Notre Dame de Paris”. Un omaggio che celebra il ritorno in scena del capolavoro musicale firmato da Cocciante, a quasi 25 anni dal debutto al Gran Teatro di Roma.

Altro momento suggestivo sarà quello live con Lucio Corsi, che regalerà al pubblico di Ballando con le stelle il suo nuovo brano “Notte di Natale”.

Per la gara, sabato scorso tre coppie sono andate allo spareggio, che si svolgerà all’inizio di questa puntata: Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. Mentre sono rimaste in gara Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Immancabile la presenza di Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo, Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino, che commenteranno le esibizioni dei finalisti.

Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa, che ha la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.