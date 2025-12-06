Ballando con le stelle – 6 dicembre – Rocco Hunt ballerino per una notte -Rai1

Su Rai1 sabato 6 dicembre 2025 in prima serata va in onda la prima semifinale di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino.

Protagonista dello spazio dedicato al “Ballerino per una notte” è Rocco Hunt, che quest’anno sta dividendo con Clementino la poltrona di coach a “The Voice Senior”. Il rapper canterà sulle note di “Oh Ma” e danzerà con tutte le maestre del programma.

Lo scorso sabato 29 novembre la puntata è stata vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti e ha decretato anche i semifinalisti del programma. È stata, invece, eliminata la coppia formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina.

Giunge ora il momento del ripescaggio per le coppie che sono state eliminate e una coppia avrà la possibilità di rientrare in gara con un nuovo ballo.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.

I tre tribuni hanno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetta sempre al pubblico da casa, che ha la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.