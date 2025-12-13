Ballando con le stelle – Seconda semifinale – Le coppie in gara – Rai1

Seconda semifinale di “Ballando con le stelle”, lo show dance condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino, in onda in prima serata su Rai1 sabato 13 dicembre 2025.

Una serata decisiva che svelerà al termine della puntata i nomi dei personaggi che si contenderanno il gradino più alto di questa edizione.

Nella stessa serata con l’accensione del numeratore si darà il via ufficiale alla raccolta fondi Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per questo, lo spazio del “Ballerino per una notte” accoglierà Luca Cordero di Montezemolo, Presidente di Fondazione Telethon, che darà ufficialmente il via al numeratore.

“Ballerini per una notte”, a passo di tango, saranno anche Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. La coppia più celebre del tennis italiano, leggendari vincitori della Coppa Davis 1976, amici inseparabili e oggi commentatori e protagonisti di podcast (“La Telefonata”), TV (“Tennis Heroes”) e social media.

Per la gara, sabato scorso solo Paolo Belli con Anastasia Kuzmina sono stati ripescati, mentre Nancy Brilli, Emma Coriandoli, Beppe Convertini, Marcella Bella, con i rispettivi maestri, sono stati eliminati definitivamente.

Le coppie in gara

Queste le coppie in gara nella seconda semifinale:

Fabio Fognini – Giada Lini;

Rosa Chemical – Erica Martinelli;

Filippo Magnini – Alessandra Tripoli;

Paolo Belli – Anastasia Kuzmina;

Martina Colombari – Luca Favilla;

Andrea Delogu – Nikita Perotti;

Francesca Fialdini – Giovanni Pernice;

Barbara D’Urso – Pasquale La Rocca.

La giuria è composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

Custode del tesoretto è Alberto Matano.

A bordo pista i tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira, Matteo Addino.

I tre tribuni hanno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di premiare qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetta sempre al pubblico da casa, che ha la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

La musica è affidata alla Paolo Belli Big Band.

Gli arrangiamenti musicali sono di Luigi Saccà.