“Capodanno in musica” – Gli ospiti – Canale 5

In diretta da Bari, mercoledì 31 dicembre 2025, su Canale 5 “Capodanno in musica”, condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno andrà in onda al termine della puntata de “La Ruota della Fortuna”.
Sul palco tanti artisti molto amati dal pubblico. Tra questi Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock, Welo.
“Capodanno in musica” sarà trasmesso anche sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba.