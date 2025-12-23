HomeTelevisione"Cena di Natale" - Gli ospiti della serata
Su Rai1, martedì 23 dicembre 2025 in prima serata, Antonella Clerici conduce “Cena di Natale. La festa della Cucina Italiana”.
Una serata evento per celebrare il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco.

In uno studio dalle atmosfere tipicamente natalizie, Antonella Clerici propone uno show con tanti personaggi amati dal pubblico.

Tra gli ospiti: Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano ed il Piccolo Coro di Caivano, Alfio Bottaro, Massimo Bottura, Peppone Calabrese, Antonino Cannavacciuolo, Clementino, Carlo Conti, Salvatore De Riso, Maddalena Fossati, Mons. Mauro Gambetti, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Fulvio Marino, Alberto Matano, Enzo Miccio, Gianni Morandi, Nek, Noemi, Daniele Persegani, Belen Rodriguez.

Al centro dello studio, una tavola splendidamente apparecchiata farà da collante tra i tanti momenti di spettacolo e le incursioni di Antonella nell’adiacente cucina di “È sempre mezzogiorno”. In questo ambiente, appositamente addobbato per l’evento, alcuni tra i valenti chef del programma racconteranno i piatti più amati del pranzo e della cena di Natale e li prepareranno in diretta.

Alla grande festa della Cucina Italiana parteciperà anche una corposa rappresentanza del mondo della ristorazione italiana: chef, cuochi, ristoratori e giovani allievi delle scuole alberghiere.

