“Che Tempo Che Fa” – 14 dicembre – Gli ospiti

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 14 dicembre 2025 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Alessandro Siani, protagonista nei teatri d’Italia del nuovo one man show “Fake News”.

Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, giudici della 15^ edizione di “Masterchef Italia”.

Lucio Corsi, live con il nuovo singolo “Notte di Natale”, uscito lo scorso 21 novembre.

Lo scrittore e giornalista Roberto Saviano; l’economista Carlo Cottarelli; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; lo psichiatra, psicoanalista e professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Sapienza Università di Roma Vittorio Lingiardi, autore del nuovo libro “Farsi Male. Variazioni sul masochismo”; Silvio Garattini, fondatore e Presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; lo scrittore e giornalista Michele Serra.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Serena Autieri, nelle librerie con “Baciarsi a Napoli. Viaggio sentimentale nel cuore di una città”; Enzo Iacchetti; Alessia Marcuzzi; Giovanni Esposito, nel cast del film “Jay Kelly” insieme a George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern e nei teatri con “Benvenuti in casa Esposito”; Cristiano Malgioglio; Nino Frassica; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Alessandro Siani.