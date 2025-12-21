“Che Tempo Che Fa” – 21 dicembre – Gli ospiti

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 21 dicembre 2025 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Il premio Oscar Roberto Benigni, reduce dal successo dello spettacolo televisivo “Pietro – Un uomo nel vento”.

Flavio Cobolli e il capitano non giocatore Filippo Volandri, tra i protagonisti lo scorso novembre della vittoria dell’Italia della Coppa Davis 2025.

Christian De Sica, dal 2 gennaio 2026 protagonista della seconda stagione di “Gigolò per caso – La sex guru”, diretta da Eros Puglielli.

Lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano; il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Enzo Iacchetti; Cristiano Malgioglio, che si esibisce con il nuovo singolo “Chi lo sa”; Alessia Marcuzzi; Orietta Berti; Fabio Rovazzi, il 31 dicembre alla conduzione del “Capodanno di Bari” con Federica Panicucci; Nino Frassica; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Christian De Sica; Flavio Cobolli; Filippo Volandri.