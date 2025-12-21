HomeTelevisione“Che Tempo Che Fa” – Tra gli ospiti di Fazio del 21...
Televisione

“Che Tempo Che Fa” – Tra gli ospiti di Fazio del 21 dicembre Roberto Benigni, Christian De Sica

Redazione
di Redazione
Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 21 dicembre 2025 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Il premio Oscar Roberto Benigni, reduce dal successo dello spettacolo televisivo “Pietro – Un uomo nel vento”.

Flavio Cobolli e il capitano non giocatore Filippo Volandri, tra i protagonisti lo scorso novembre della vittoria dell’Italia della Coppa Davis 2025.

Christian De Sica, dal 2 gennaio 2026 protagonista della seconda stagione di “Gigolò per caso – La sex guru”, diretta da Eros Puglielli.

Lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano; il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Enzo Iacchetti; Cristiano Malgioglio, che si esibisce con il nuovo singolo “Chi lo sa”; Alessia Marcuzzi; Orietta Berti; Fabio Rovazzi, il 31 dicembre alla conduzione del “Capodanno di Bari” con Federica Panicucci; Nino Frassica; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Christian De Sica; Flavio Cobolli; Filippo Volandri.

MOSTRE

I libri pop-up di Vojtěch Kubašta in mostra a Chiavari

“Kubašta! – I libri animati di Vojtěch Kubašta nella collezione della Società Economica di Chiavari”
Read more

Botticelli a Pisa. Due opere dal Museo Jacquemart-André di Parigi

'Botticelli a Pisa. Due opere dal museo Jacquemart - Andrè di Parigi'
Read more

“Lee Miller. Opere 1930-1955”, mostra a Torino – Recensione

Era una donna fragile e al tempo stesso forte, libera e bellissima (i suoi autoritratti, in particolare quelli della prima stagione parigina, ci restituiscono...
Read more

Roma | “Impressionismo e oltre” – Al Museo dell’Ara Pacis in mostra capolavori dal Detroit Institute of Arts

“Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts”
Read more
Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

MUSICA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025