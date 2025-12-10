“Con Air”, film con Nicholas Cage – Rai2

Su Rai2 mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 21.20 va in onda il film di Simon West dal titolo “Con Air“, con Nicholas Cage, John Malkovich, John Cusak, Steve Buscemi.
Con Air – La trama
La Con Air è la divisione del servizio federale americano addetta al trasporto aereo dei detenuti.
Cameron Poe, appena rilasciato per buona condotta, viene imbarcato su uno di questi voli: a destinazione lo aspettano la moglie Tricia, la figlioletta che non ha mai visto e un futuro da ricostruire.
Si trova però a viaggiare insieme a pericolosi delinquenti: fra loro il genio del crimine Cyrus Grissom, che ha progettato un dirottamento e un’evasione.