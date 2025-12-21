Concerto di Natale al Senato

HomeTelevisioneConcerto di Natale al Senato
Giunge alla ventottesima edizione il tradizionale Concerto di Natale nell’Aula del Senato della Repubblica.
L’evento, condotto da Milly Carlucci, viene proposto su Rai1 domenica 21 dicembre 2025 alle ore 12.20, e in replica alle 23.19 su Rai5.

Il concerto sarà aperto dall’Inno d’Italia e dal saluto del Presidente del Senato, Ignazio La Russa.
Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ospite d’onore Claudio Baglioni, che riceverà la Martinella, simbolo storico del Senato, quale riconoscimento per la sua prestigiosa carriera e per l’ideazione del “GrandTour La vita è adesso”.

L’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo di Napoli e il soprano Maria Agresta eseguiranno brani di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

L’Orchestra sarà diretta dal Maestro Maurizio Agostini e, per Claudio Baglioni, dal Maestro Adriano Pennino.
Maestro del Coro Fabrizio Cassi.

